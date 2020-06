Spezia-Empoli va in diretta su Rai 2, prima volta per la serie B

La Spezia - C'è la conferma in questi minuti: Spezia-Empoli sarà trasmessa in diretta da Rai 2. Il match del "Picco" diventa quindi la prima partita della stagione regolare nella storia della serie B a finire su un canale generalista della TV di Stato. L'ipotesi di "promuovere" la cadetteria dalla tradizionale collocazione su Rai Sport era già stata ventilata ad inizio settimana, sulla scorta dei buoni ascolti della Coppa Italia. A breve dovrebbe arrivare l'ufficialità con il palinsesto aggiornato. Un'occasione in più per i tifosi spezzini, per forza di cose costretti a stare lontani al Picco, di seguire le Aquile in questo finale di stagione che si prospetta avvincente e impronosticabile. Il fischio d'inizio è previsto alle 17.30 di venerdì 19 giugno.