La Spezia - Il centrocampista scuola Lazio Alberto De Francesco, classe 1994 attualmente in forza allo Spezia, è in procinto di fare ritorno alla Reggina, società dalla quale era approdato sul Golfo giusto lo scorso anno. Ne dà notizia l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Per il giocatore sarebbe pronto un biennale all'ombra dell'Oreste Granillo di Reggio Calabria. La Reggina attualmente milita in Serie C.