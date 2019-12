Spezia-Cremonese, pronostici favorevoli agli aquilotti

La Spezia - Entrambe a 20 punti in classifica, solo uno in più sopra la zona play out ma nemmeno così lontane dagli spareggi per la serie A. Di sicuro fra Spezia e Cremonese chi vince compie un allungo non da poco sulla diretta rivale. Secondo i pronostici il fattore "Picco" dovrebbe aiutare i padroni di casa: lo Spezia ha vinto tre partite e ne ha pareggiata una nelle ultime quattro in casa, mentre i grigiorossi hanno vinto solo ua volta lontano da Cremona e sono andati ko quattro volte nelle ultime sette gare fuori. Spezia favorito con quote oscillanti fra i 2,20 e 2,25 mentre si punta fra 3,45 e 3,70 sull'exploit dei Baroni boys. Tra 2,90 e 3,1 il pareggio.