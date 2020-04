Spezia Camp del 2020 non si farà

La Spezia - Dopo i successi delle scorse estati, anche quest'anno l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" era pronto a ospitare oltre cento giovanissimi tra ragazzi e ragazze con in comune la passione per il calcio e in particolare per la maglia bianca delle Aquile. Il preparato staff tecnico aquilotto aveva già approntato le ultime novità al programma, la rinfrescante piscina era pronta per esser montata e gli spogliatoi del centro sportivo di via Melara aspettavano soltanto di esser riempiti dalla gioia e dalle urla degli scatenati partecipanti allo Spezia Camp.



Tuttavia, l'emergenza sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da Covid-19, che da mesi ha ormai costretto la popolazione a cambiare radicalmente le proprie abitudini e a chiudere con grandi sacrifici le proprie attività, ha costretto anche lo Spezia Calcio a fermarsi e a mettere la salute davanti a tutto, pertanto a malincuore il Club di via Melara è stato costretto ad annullare lo Spezia Camp 2020, con l'appuntamento rimandato all'estate 2021, quando sicuramente lo sport e il divertimento potranno tornare a esser parte della quotidianità di tutti noi, specialmente dei più giovani.