Spezia Camp, confermati gli appuntamenti anche per il 2019

La Spezia - Dopo il grande successo delle ultime quattro edizioni, con oltre un centinaio di iscritti ogni anno, anche nell’estate 2019 tornerà Spezia Camp, con tante novità per tutti i ragazze e le ragazze che hanno in comune la passione per il calcio! Nelle prossime settimane sul sito ufficiale dello Spezia Calcio (www.acspezia.com) saranno disponibili tutte le informazioni relative alle date, alle location e alle modalità di iscrizione. Confermatissimo il City Camp presso il l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" e in arrivo tante novità per le formule “Day Camp” e “Full Camp” (con pernottamento).