Spezia Camp, c'è ancora tempo per iscriversi

La Spezia - Dopo il grande successo delle scorse edizioni, anche nell’estate 2019 torna SPEZIA CAMP, passione e divertimento per ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni!



SPEZIA CAMP sarà lieto di ospitare ragazzi e ragazze che hanno in comune la passione per il calcio ed il piacere di trascorrere una settimana all’insegna dello sport e del divertimento insieme ai tecnici ed allo staff dello Spezia Calcio.



Davvero imperdibili le proposte aquilotte, a partire dall'entusiasmante City Camp che si terrà ancora una volta presso l' Intels Training Center "Bruno Ferdeghini", organizzato con la formula “DAY”, che prevede il rientro dei ragazzi alle proprie abitazioni al termine dell’attività sportiva, e che si articolerà interamente all’interno del Centro Sportivo di via Melara dal 17 al 22 giugno.



Tuttavia l'offerta per i giovani aquilotti non finisce qui, infatti per gli amanti della natura, ecco tornare il camp di Cerreto Laghi (RE) dal 30 giugno al 6 Luglio, in cui sarà possibile scegliere tra la formula “DAY” e “FULL” (con pernottamento).



info https://www.acspezia.com/spezia-camp.16237.html