Spezia Calcio e Croce Rossa insieme per aiutare i più poveri

La Spezia - Si è svolta ieri sera nella sala mensa del centro della Croce Rossa della Spezia di Stradone d’Oria, a Migliarina, una cena di solidarietà per le persone indigenti regolarmente assistite dall’Associazione. L’iniziativa è stata organizzata grazie al contributo che lo Spezia Calcio ha stanziato a favore di otto associazioni benefiche ed enti, tra cui anche la Croce Rossa, utilizzando le quote relative ai ratei abbonamenti per cui i tifosi aquilotti, dimostrando grande generosità, hanno deciso di non fare domanda di rimborso.



Per testimoniare la vicinanza dello Spezia Calcio alle iniziative di inclusione sociale organizzate sul territorio, hanno partecipato alla cena di solidarietà anche l’AD della società Luigi Micheli, il Consigliere d’amministrazione Nicola De Mastri e i calciatori Eugenio Lamanna, Luca Mora e Tommaso Augello. I volontari della Croce Rossa hanno offerto un menu natalizio a persone in difficoltà economica, poi a fine serata hanno distribuito pasti caldi all’interno di contenitori termici anche ai senza fissa dimora in diversi punti della città.



Sono circa 600, in totale, le persone indigenti che i volontari della Croce Rossa assistono regolarmente nel centro di distribuzione di via Bologna, a Mazzetta, attraverso la consegna di generi alimentari, vestiti, materiale didattico e giocattoli per i più piccoli. Nel centro viene anche garantito un servizio di ascolto per le persone che, anche momentaneamente, si trovano in condizione di bisogno, in modo da comprendere le loro esigenze e stabilire di conseguenza il tipo di assistenza migliore. Nei casi più gravi, la Croce Rossa provvede anche al pagamento delle bollette di cui gli assistiti non riescono a farsi carico.