Spezia Calcio, all'asta su Ebay le maglie coi nomi di battestimo

La Spezia - Al via l’asta con le maglie e le fasce da capitano speciali dedicate a B come Bambini. Durante la 18a di andata, il boxing day di Santo Stefano che ha visto lo Spezia impegnato a Chiavari contro l'Entella, tutte le squadre sono andate in campo con una divisa unica, mai vista su un campo di calcio: la particolarità era nel retromaglia che riportava il nome di battesimo e non il cognome del giocatore oltre a una patch riportante il logo del progetto. Inoltre tutti i capitani hanno indossato una fascia particolare, anche quella ora all’asta, disegnata per l’iniziativa. Ora grazie all’associazione Onlus Live partner del progetto è possibile partecipare all’asta e contribuire alla raccolta fondi finalizzata al sostegno dei famigliari dei piccoli pazienti ricoverati. Le maglie verranno in questi giorni inserite gradualmente nella piattaforma ebay dell’associazione. Clicca qui.