Spezia-Cagliari, pronostico incerto ma leggero favore per i sardi

La Spezia - Può succedere di tutto a questo punto della stagione. Lo credono anche i bookmakers, che inquadrano l'incertezza di Spezia-Cagliari di sabato pomeriggio (ore 18) con le loro quote. Partita da tripla come se ne sono viste poche in stagione, dato che i bianchi sono spesso partiti da assoluti sfavoriti. Ma tra le necessità dei sardi di vincere e la voglia degli spezzini di tenerseli alle spalle, la prudenza è massima. Per SNAI leggero vantaggio ospite: 2.85 paga la vittoria di casa, 2.70 quella dei rossoblù e a 3 si installa il pareggio. Il punteggio più atteso è l'1-1, seguito in ordine da 0-1 e 0-0; 1-0; 2-1 e 1-2 e poi 2-0, 0-2 e 2-2 allo stesso livello.