Spezia-Bologna sarà diretta da Giacomelli di Trieste

La Spezia - Sarà l'esperto triestino Piero Giacomelli, ristoratore di 43 anni, a dirigere Spezia-Bologna, dodicesimo impegno nel campionato di serie A e, soprattutto, esordio al "Picco" che per la prima volta nella sua storia ospita un match della massima serie a girone unico. Assistenti Francesco Fiore della sezione di Barletta e Luigi Lanotte della sezione di Barletta; Quarto Ufficiale sarà Marco Serra di Torino. Al Var, Luigi Nasca di bari, Avar, Dario Cecconi di Empoli. Fischietto esperto Giacomelli, basti pensare che la sua prima direzione abitrale in serie A risale all'aprile 2011 (Genoa-Cagliari). Al termine della stagione sportiva 2013-2014 aveva diretto 39 partite nel campionato cadetto, tra cui l'andata della finale play-off della stagione 2011-2012, che vale l'accesso in serie A, tra Sampdoria e Varese, terminata 3-2 per i blucerchiati. Nel 2012 arriva la promozione in Can A dove, al termine della stagione sportiva 2019-2020, aveva messo insieme ben 136 arbitraggi. In seguito agli errori arbitrali compiuti nella partita tra Milan e Roma del 26 ottobre viene sospeso, insieme al VAR Luigi Nasca, per due giornate: torna ad arbitrare il 22 novembre, in occasione del match di serie B tra Reggina e Pisa.



Lo scorso 1° settembre viene derogato in quanto avrebbe dovuto terminare la sua carriera da arbitro essendo da otto stagioni in CanA, beneficiando inoltre della modifica del NFOT che prevede la soppressione del predetto limite di otto stagioni in luogo del solo limite d'età di 45 anni.