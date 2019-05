Spezia Autorev a Sestri Ponente per chiudere in bellezza

La Spezia - Spezia Volley Autorev al completo stasera alle 21, contro la Virtus al “Tea Benedetti” di Sestri Ponente in quella che è la 21.a e ultima giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo. Bianconere come noto da tempo matematicamente in B2, adesso si tratta di salutare questo campionato con una prestazione degna della marcia trionfale di cui in esso sono state protagoniste, specie dopo che il commiato stagionale dal proprio pubblico (una

settimana prima) non è stato tale: sconfitta per 3-1 con l’ Albenga al Palamariotti spezzino.

Partenza nel tardo pomeriggio dalla Fornace, arbitrano Emanuele Annaloro e Vincenzo Carbone, come risaputo anche stavolta tutti giocano alla stessa ora per i conosciuti motivi…



Queste infine le altre partite in programma in quella che in Serie C ligure femminile è la 26.a e ultima giornata; Acqua Minerale Di Calizzano Carcare-Gabbiano Andora, Albenga-Admo Lavagna, Cffs Cogoleto-Acli Santa Sabina Genova, Grafiche Amadeo San Remo-Vgp Sestri P., Maurina Strescino Imperia- Volare Arenzano e Lunezia Volley-Tigullio Santa Margherita Ligure.