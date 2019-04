Spezia-Ascoli porterà per sempre il nome di Marco Sansovini

La Spezia - Chi c'era non può dimenticare, chi non c'era se la faccia raccontare. Uno Spezia-Ascoli che diceva e non diceva diventò improvvisamente nel febbraio 2013 la partita da non perdere. Tra i precedenti con i marchigiani brilla quel 4-3 in rimonta grazie alla tripletta di Marco Sansovini siglata in un quarto d'ora da subentrato. Guarna prima e Porcari poi avevano regalato a un giovane Zaza e all'ungherese Feczesin due palloni da spingere in porta, poi Fossati si era inventato una punizione gioiello. Da 0-3 alla vittoria, la perla della brevissima avventura di Atzori sulla panchina aquilotta.



Sono undici i precedenti al "Picco", con la partita di domenica saranno sei in serie C e sei in cadetteria. Prima vittoria nel gennaio 1968 con la squadra di Malavasi e Scarabello che si impose per 2-1 grazie alle reti di Roffi e del compianto Duvina. In campo andarono Grandini, Forante, Falcomer, Bruschini, Motto, Brancaleoni, Rollando, Giampaglia, Roffi, Desio e Duvina. Vittoria anche due anni dopo con l'1-0 targato Spanio. PEr gli aquilotti c'erano Grassi, Dordoni, Memo, Giulietti, Bonanni, Motto, Rollando, Dido (32'st Favara), Polato, Spanio e Rolla. Il tecnico era Feliciano Orazi, ex attaccante.