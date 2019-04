Spezia-Ascoli, aperta la prevendita

La Spezia - Prevendita aperta a partire dalle 16 di oggi, martedì 9 aprile, per la partita Spezia-Ascoli, valida per la 33^ giornata del campionato Serie BKT. I tagliandi saranno disponibili sul circuito ETES, sul territorio nazionale nei punti di prevendita del circuito e presso lo Spezia Store di via del Torretto 1, oltre che in modalità online (solo tariffa intera) e presso i botteghini dello stadio 'Picco' il giorno della partita a partire dalle 12.



Proseguono le promozioni rivolte alle immancabili TIFOSE aquilotte con prezzi ribassati in tutti i settori per un Picco sempre più rosa!



PREZZI*



CURVA FERROVIA: € 15 intero, € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 8



GRADINATA: € 25 intero, € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 13



TRIBUNA: € 40 € 1 U14

RIDOTTO DONNA € 23



*comprensivi di diritti di prevendita



SETTORE OSPITI: € 15



I tagliandi per il settore ospiti dello stadio "Alberto Picco" saranno in vendita fino alle ore 19 di sabato 13 aprile; il giorno della partita i tagliandi del settore ospiti non saranno in vendita.