Spezia Academy: ieri il quinto appuntamento con le società affiliate

La Spezia - Prosegue a gonfie vele il progetto Spezia Academy, finalizzato all'affiliazione delle società dilettantistiche del panorama calcistico italiano e che si pone come obiettivo primario la crescita, tecnica ed educativa, dei giovani calciatori, dei tecnici e degli istruttori delle proprie società affiliate, partendo dai valori cardinali del gioco del calcio quali passione, divertimento e rispetto delle regole.



Dopo gli appuntamenti che hanno visto i ragazzi dell'ASD Palleronese, dell'ACD Casarza Ligure, dell'ASD Filvilla, dell'FCD La Foce 2013, dell'ASD Follo Calcio 2012, dell'ASD Taggia, dell'APD Colli Ortonovo entrare sul rettangolo verde del "Picco", accompagnando i calciatore in occasione dell'ingresso in campo nelle gare casalinghe dello Spezia di Pasquale Marino, e dopo il primo incontro formativo svolto presso l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" con protagonisti i tecnici di tutte e dodici le società affiliate, senza dimenticare il Torneo di Natale organizzato dal club aquilotto e disputato sui terreni di via Melara da circa 180 bambini classi 2008 e 2009 delle Academy, si è svolta nella serata di ieri la quinta delle visite "sul campo" previste per la stagione 2018-2019.



E' toccato all'ASD Follo Calcio 2012 ricevere la gradita visita di Massimiliano Tonelli, Paolo Bartoletti e Diego Del Mancino, preparatissimi tecnici del settore giovanile aquilotto, che accompagnati da Paolo Rovani, Responsabile dell'Attività di base del club bianco, hanno dapprima incontrato tecnici e dirigenti della società ospitante per un interessante confronto sui temi relativi alle metodologie di lavoro nelle scuole calcio, proseguendo poi il lavoro sul campo con la collaborazione degli entusiasti giovani calciatori della società ligure.



Un'occasione importante per parlare di metodologia, della gestione dei giovani calciatori e di come aiutarli ad esprimersi al massimo, senza però dimenticare che si tratta innanzitutto di uno sport, i cui sani principi non devono mai essere messi in secondo piano.



(fonte: acspezia.com)