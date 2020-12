La Spezia - Una fitta pioggia, tanto per cambiare, sul terreno di gioco del 'Comunale’ di Follo, dove le Aquile continuano a preparare il match di campionato che li vedrà impegnati sabato prossimo in casa del Crotone. La squadra di Italiano ha svolto il consueto riscaldamento, esercitazioni tecnico - tattiche e partitella a campo ridotto per chiudere. Domani pomeriggio nuova seduta di allenamento a Follo.