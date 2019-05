Special Olympics di equitazione, due spezzini a Lucca

La Spezia - Domenica 26 maggio due atleti della Asd Sunday parteciperanno ai giochi Special Olympics di equitazione organizzati presso un centro equestre di Lucca. La gara denominata working trailer consiste in un percorso preparato in campo che simula una serie di ostacoli che si possono trovare in natura, slalom, tronchi e barriere a terra, un ponte ed un cancello da aprire. Il percorso verrà effettuato a cavallo in autonomia da ogni atleta.



Gli atleti arrivano a questo incontro grazie alla collaborazione tra Asd Sunday, che svolge da anni attività assistite con gli animali, ed il centro Asso del comune della Spezia. Questa sinergia ha permesso, oltre che ottenere risultati con questi giovani grazie a micro progetti mirati per ogni atleta, non solo per quanto riguarda l'equitazione ma anche sulle competenze personali. Inoltre i ragazzi del centro Asso si occuperanno per la Asd Sunday dell'inserimento dati per il monitoraggio delle attività nel progetto Outdoor education svolto in collaborazione con l'Istituti comprensivi isa19 ricco del golfo ed Isa 8, UISP territoriale La Spezia e Val di Magra, servizi socioeducativi del Comune della Spezia, ed Asd Sunday. Il progetto è finanziato tramite bando dalla Fondazione Carispezia.