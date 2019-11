Special Olympics European Basketball Week al Palazzetto dello Sport

La Spezia - Lunedì 25 novembre dalle 9 alle 12.30 presso il Palazzetto dello Sport si svolgerà la giornata della Special Olympics European Basketball Week con l’organizzazione dell’Anffas Onlus La Spezia e l’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva della Spezia.

Parteciperanno all’evento le scuole secondarie della nostra provincia. La Special Olympics European Basketball Week, la settimana che Special Olympics Europa Eurasia dedica interamente alla pallacanestro, si svolgerà dal 23 novembre al 1 dicembre 2019 con lo scopo di incoraggiare ed ampliare le opportunità per i giovani con disabilità intellettive attraverso uno degli sport di squadra più amati al mondo. Sostenuta da FIBA Europa e Euroleague Basketball, la Special Olympics European Basketball Week è giunta alla XVI edizione coinvolgendo 19.000 partecipanti in 35 paesi. Atleti con e senza disabilità intellettive, giocatori con tutti i livelli di capacità sono protagonisti di partite ed incontri a livello locale, regionale e nazionale per un totale di oltre 250 eventi d’inclusione sotto il canestro. Le partite di EuroLeague ed Eurocup saranno dedicate a Special Olympics.

Gli atleti Special Olympics faranno il loro ingresso in campo con lo striscione #PlayUnified in apertura degli incontri, mentre lo speaker lancerà un messaggio sociale della pallacanestro come strumento di inclusione. L’evento assume infatti una valenza sociale e culturale che va oltre il momento sportivo per vincere -insieme- stereotipi e pregiudizi. In Italia la Special Olympics European Basketball Week ha il patrocinio di: Federazione Italiana Pallacanestro, Lega Basket Serie A, Lega Nazionale Pallacanestro, Lega Basket Femminile e GIBA . Coinvolgerà circa 4000 atleti con e senza disabilità intellettive e si articolerà in percorsi di avviamento alla pallacanestro, tornei di pallacanestro unificata e scese in campo in tutta Italia, oltre 40 appuntamenti con il pallone a spicchi.



La campagna social #RifiutoilPregiudizio

In occasione della Special Olympics European Basketball Week 2019, Special Olympics Italia lancia la nuova campagna #rifiutoilpregiudizio per coinvolgere tutti gli atleti, appassionati di pallacanestro e non, le loro famiglie, i coach, i volontari, i dipendenti delle aziende partner, i Testimonial, volti noti dello sport, della TV e dello spettacolo, in un unico messaggio di grande valore. L’obiettivo della campagna è quello di abbattere insieme stereotipi e pregiudizi che ancora sussistono nei confronti delle persone con disabilità intellettive attraverso una chiamata all’azione; scendendo virtualmente “in campo” con gli atleti Special Olympics che dimostrano ogni giorno capacità e talento sui campi da gioco. In questa occasione l’Istituto Einaudi-Chiodo ha realizzato un video con la squadra che parteciperà alla giornata della European Basketball Week “Rifiuto il pregiudizio, io sto con Special Olympics!”. La realizzazione del video è opera del Prof. Valter Sodati con la collaborazione degli insegnanti Manrica Traversi, Daniel Picasso, Rosy Tartarini, Alessia Bonati, del Dirigente Paolo Manfredini e della Vicaria Autilia Ferrara.