Special Basket, alle Aquile basta una vittoria per la medaglia d'argento

La Spezia - Archiviati i Giochi Mondiali di Abu Dhabi, una sconfitta e una vittoria per Le Aquile Basket La Spezia nello Special Basket che ha ripreso il suo cammino nel torneo tradizionale del 5vs5.

Sul parquet di Riccò del Golfo, la compagine di Sandro Moroni e Alessandro Fiore (assistiti dall’ex giocatrice di A2 Valeria Carnemolla) perdono con L’Acquerello Piacenza (42-47) ma si riscattano prepotentemente in quella successiva, vincendo per 30-16 con il Castoro Legnano.

In classifica, con i piacentini ad un passo dalla medaglia d’oro – subito un ottimo risultato nella stagione del suo esordio – agli spezzini sarà sufficiente battere nell’ultima giornata il Malnate Varese per aggiudicarsi le medaglia d’argento.

I coach possono essere comunque soddisfatti; la squadra mostra un ottimo giro di palla, soprattutto nella sfida con i piacentini, devo per lunghi tratti da l’impressione di svoltare

Quasi a senso unico invece la sfida al Castoro Legnano, dove il primo parziale (13 a 2) la dice lunga sul divario tecnico.

Con in campo alcuni reduci dai giochi mondiali, la giornata si apre con l’esibizione della scuola Basket ‘Diego Bologna” di Amedeo Dal Padulo



Questi i risultati Le Aquile Basket La Spezia-Acqurello Piacenza 4247, Castoro Legnano ‘A’-Pandha Torino 28-23; Malnate Sport Varese-Pandha ‘A Torino 44-42; Castoro Legnano- Le Aquile Basket La Spezia 16-30.

Classifica: Acqurello Piacenza punti 6 (3 partite), Le Aquile Basket La Spezia punti 4; Malnate Sport Varese e Castoro Legnano ‘A’ punti 2. Pandha ‘A’ Torino punti 0

Arbitri: Giulia Borgiani e Alessandro Sturlese (istruttore de Le Aquile Basket La Spezia)



Domenica 12 Maggio a Senna Comasco

Pandha ‘A’ Torino-Acqurello Piacenza, Castoro Legnano ‘A’-Malnate Sport Varese, Malnate Sport Varese-Le Aquile Basket La Spezia