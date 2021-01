Spazio al più giovane marcatore della serie A

La Spezia - Tocca a Roberto Piccoli. Il centravanti bergamasco sarà titolare sabato pomeriggio all'Olimpico di Torino nella sfida ai granata. Non ce la fa M'Bala Nzola, al terzo allenamento consecutivo saltato. Ha ancora una caviglia gonfia dopo il pestone rimediato lunedì nel posticipo e rimarrà fermo con buone probabilità anche per il doppio impegno di Roma tra Coppa Italia e ultima d'andata. Con Galabinov appena rientrato in gruppo, sarà il colosso di Zingonia a vedersela con la difesa di Giampaolo nel match che mette in palio punti salvezza importanti.

Fisicamente poderoso, Piccoli ha poco più di una dozzina di partite alle spalle in serie A. E' però anche il più giovane marcatore di questo campionato grazie alla rete siglata all'Inter il 20 dicembre scorso. Rompere il ghiaccio con il tabellino dei marcatori è stata un'iniezione di fiducia per lui che nella scorsa Youth League mise assieme 8 reti in sole sette partite. Non gioca dal primo minuto dalla sfortunata trasferta di Crotone e ha una chance d'oro per mettersi in luce. Caratteristiche diverse da Nzola, più portato nel gioco aereo ma meno mobile. Italiano crede in lui e gli darà fiducia anche questa volta.

Si prospetta un asse di giovanissimi nella spina dorsale aquilotta. Il 19enne Piccoli vertice alto, il 18enne Agoume nel cuore del gioco e il 22enne Chabot in difesa. Al confronto dei suoi colleghi, quasi un veterano. In ogni caso Galabinov prenota un posto da subentrante nella ripresa in vista del rientro dal primo minuto che potrebbe avvenire a questo punto all'altro Olimpico, quello della capitale. Sabato ci sarà anche Saponara, lasciato a casa per non sovraccaricarlo di lavoro in occasione del match contro la Sampdoria ma pronto anche lui ad entrare a partita in corso.