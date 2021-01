Sparisce lo Spezia a righe dalla grafica digitale e i tifosi apprezzano

La Spezia - Detto fatto. La Lega di serie A sembra aver ascoltato il desiderio dei tifosi spezzini in tempo record. In più di uno aveva scritto per far notare come la grafica digitale, che mostrava un fondo a strisce bianche e nere per lo Spezia, fosse troppo simile a quella Juventus. Così ieri sera, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, sugli schermi è apparso un elegante bicolor dietro allo stemma del club. Oggi i commenti sono decisamente positivi, nonostante il risultato in campo abbia dato ragione al Napoli. Dal lato estetico, poco da eccepire.