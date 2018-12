Spalletti tira fuori due maglie del 1988/89 per comprare dei defibrillatori

"Lotto con lo Spezia", un gioco legato all'estrazione del 29 dicembre: in palio le maglie di quest'anno ma anche due casacche indossate dallo storico capitano dello Spezia.

La Spezia - Prima dell'inizio della sfida Spezia Palermo si gioca un'altra partita, quella del cuore. L'associazione Tive6 in collaborazione con lo Spezia Calcio organizza all'ingresso dello Stadio Alberto Picco la raccolta fondi per la donazione dei defibrillatori nelle scuole della Provincia. Il ricavato di "Lotto con lo Spezia" sarà interamente devoluto per la donazione di 6 defibrillatori nelle scuole della Provincia. In palio sei maglie ufficiali dello Spezia Calcio stagione 2018/2019 abbinate al primo numero estratto delle ruote di Bari, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino (un numero euro 3, due numeri euro 5).



In esclusiva, anche due maglie ufficiali Spezia Calcio stagione 1988/1989 di Luciano Spalletti, abbinate al primo numero estratto delle ruote di Firenze e Venezia (un numero euro 5). E' consentito l'acquisto massimo di sei numeri a ruota per persona. Puoi acquistare il tuo numero fortunato prima dell'inizio della partita Spezia-Palermo presso i nostri banchetti all'ingresso dello stadio "Picco", oppure prenotarlo su Whatsapp al numero 3467591049 e ritirarlo presso lo Spezia Store. I numeri sono collegati all'estrazione del lotto nazionale del 29 dicembre 18. Le maglie saranno consegnate allo stadio A. Picco prima della partita Spezia-Lecce del 30 dicembre.