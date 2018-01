Spalletti al memoriale della Shoah contro ogni forma di razzismo

La Spezia - Giornata di raccoglimento e riflessione per il calcio italiano. Capitanate dal Commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio, accompagnato dal Direttore Generale Marco Brunelli, molte Società del massimo campionato italiano si sono recate nel pomeriggio in visita al Binario 21, luogo simbolo del Memoriale della Shoah presso la Stazione Centrale di Milano. In prossimità del Giorno della Memoria, il calcio italiano torna nuovamente in campo contro il razzismo, attraverso una visita significativa al Binario da cui partirono i treni di deportati diretti ai campi di concentramento e sterminio nazisti. Una partecipazione toccante e numerosa, un omaggio che oltre cento rappresentanti dei Club hanno voluto portare a chi ha perso la vita, per non restare “Indifferenti”, come recita la grande scritta posta ad accogliere i visitatori al Memoriale, al problema del razzismo che ancora si insinua nella società civile e negli stadi.

Tra i tanti personaggi che hanno voluto scattare una foto nel memoriale per testimoniare il propiro impegno per la memoria anche l'ex capitano dello Spezia Luciano Spalletti. Con lui Javier Zanetti, Giuseppe Bergomi, Sandro Mazzola, Beppe Baresi, Gianluigi Donnarumma, Gianni Rivera oltre che FIGC, Lega Seria A, Lega B, Ascoli, Atalanta, Cremonese, Fiorentina, Giana Erminio, Inter, Juventus, Roma, Monza, Napoli, Novara, Sassuolo, Torino, Udinese, Virtus Entella, Dipartimento Calcio Femminile, Adise, Associazione Italiana Agenti Calciatori.