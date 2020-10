Spadafora dubbioso: "Non lo so se si arriva fino in fondo al campionato"

La Spezia - "Il campionato? Non so se si arriva fino in fondo". Così il ministro con delega allo sport Vincenzo Spadafora alla trasmissione L'aria che tira di La7. Si torna quindi a chiedere alla federazione e alle leghe di prevedere un'alternativa nel caso in cui le positività tra i club dovessero aumentare. "È una situazione particolare, di questo deve essere consapevole la Lega di A e pensare a un piano B e a un piano C". Dal ministro anche un riferimento diretto a Cristiano Ronaldo, risultato positivo dopo aver risposto alla chiamata della propria nazionale.