Soufiane Bidaoui aspetta l'offerta di rinnovo dallo Spezia

La Spezia - "Ha altre offerte, ma ha deciso di aspettare innanzitutto la nostra prima di decidere". Rimane l'unico caso pendente in casa aquilotta quello del rinnovo di Soufiane Bidaoui. Il belga, a tratti devastante in questa stagione e mezzo in aquilotto, avrebbe ampio mercato in Italia e all'estero e un contratto in scadenza a giugno 2020. La sua conferma passa attraverso un adeguamento del contratto siglato nel 2018 quando Guido Angelozzi lo andò a scovare dagli svincolati. "La volontà di rimanere da parte del giocatore c’è - ha detto il direttore tecnico - Noi come società stiamo cercando di fare un’offerta, vediamo se riusciamo a trovare una quadra. Per noi è un giocatore importante che ha dimostrato di essere attaccato allo Spezia. Io credo che potrebbe accettare una nostra proposta anche se leggermente inferiore a quella di una concorrente, ma non deve essere troppo distante...".