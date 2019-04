Sotto un nubifragio Manuel Mozzachiodi costretto ad un ritiro amaro

La Spezia - Primo Round dei trofei WheelUp Motoestate nell’autodromo di Franciacorta all’insegna del maltempo, tantissima pioggia e temperature che non superavano i 10ºc hanno condizionato il risultato delle numerose gare in programma.

Al via della prima gara stagionale anche il pilota spezzino Mozzachiodi Manuel, vincitore della categoria 600 race attack lo scorso anno: in questo 2019 debutta nella classe regina, la 1000 race attack in sella alla sua Bmw S1000rr.



Alcuni problemi tecnici hanno complicato ulteriormente il weekend dello spezzino che fin dalle qualifiche ha dimostrato ottime doti di adattamento alle condizioni meteo ma che purtroppo non hanno ripagato in termini di risultato neppure in gara, costretto al ritiro dopo una caduta al secondo giro, causata da problemi elettrici. Prossima gara il 17-18 maggio all'autodromo di Varano Melegari, pista nella quale Mozzachiodi ha ottenuto diverse vottorie e che punta al podio.



Anche quest’anno rinnovata la partnership con il Team Rosso e Nero e con AK Team Asd, inoltre il pilota ringrazia tutti gli sponsor e i partner tecnici tra cui in evidenza Gelateria Tutto Gelato di D’Auria Rosaria, La Spezia Yachting Service e Distributore Eni di Piazza Boito.