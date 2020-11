Sospiro di sollievo, per Chabot solo un affaticamento muscolare

La Spezia - Ottime notizie dall'infermeria in casa Spezia. Julian Chabot, uscito anzitempo durante Benevento-Spezia di sabato scorso, non ha subito alcun serio infortunio. Gli esami a cui è stato sottoposto il centrale tedesco non hanno rivelato nessuna compromissione, si tratta solo di un affaticamento muscolare il suo. Il calciatore si era subito fermato dopo lo scatto che gli ha procurato un dolore alla zona inguinale, che in casa aquilotta aveva subito riportato alla mente l'infortunio di Zoet (subito però mentre calciava) rivelatosi poi molto serio.

Il calciatore in ogni caso ne avrà ancora per qualche giorno. Lavora a pieno ritmo invece Erlic, mentre della lunga lista degli infortunati, i più vicini al rientro sono Maggiore, Mattiello ed Acampora. Per Sala, Mastinu, Galabinov e lo stesso Zoet servirà ancora pazienza. Impegnati con le nazionali Pobega, Marchizza, Piccoli, Ismajli e Krapikas.