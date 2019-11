Sospetto stiramento di primo grado per Bastoni, Marchizza pronto

La Spezia - Ramos e Marchizza sicuri, Mora forse tra i convocati, Bastoni da valutare oggi dopo gli esami medici. Questo il tabellino dei rientri dagli infortuni per lo Spezia di Vincenzo Italiano, che sfrutta il periodo di sosta per rimettere in ordine i muscoli. Sperando che non arrivino brutte notizie dai nazionali. Maggiore si allena con l'under 21 da lunedì, Gudjohnsen invece era ancora in città a ieri e dovrebbe unirsi alla sfidante Islanda da oggi. Probabile ritiro in Italia, visto che sabato si gioca al Mazza di Ferrara proprio contro gli Azzurrini.