Sopralluogo delle tv al Picco, aspettando il Var

La Spezia - C'erano i responsabili delle produzioni audiovisive della Lega B e c'era ovviamente lo Spezia Calcio. Alla testa Mauro Ferrara, che in attesa dell'organigramma ufficiale del club per la stagione (in costruzione), aggiorna la sua pagina Linkedin con la dicitura "Direttore Organizzativo e Delegato Sicurezza Stadio". Ieri pomeriggio visita di rito degli emissari della cadetteria a una settimana del debutto del campionato 19/20 allo stadio "Alberto Picco". Un rapporto in verità rodato da otto anni di militanza aquilotta in categoria e dai tanti eventi "particolari" ospitati in queste stagioni, tra cui l'opening match del 2016 e tre partite di playoff. Una continuità aiutata dal fatto che il passaggio da Sky e Perform, per quanto riguarda i diritti, non ha cambiato il service che garantisce il servizio televisivo da Viale Fieschi.



Oggi la questione che rimane in ballo, ma latente, è quella dell'introduzione del Var. Dopo il test degli scorsi spareggi promozione, con il "Picco" che è stato lo stadio dell'esordio assoluto della tecnologia in serie B, si pensava lo strumento potesse venire usato già per la stagione corrente su ogni campo. Ancora ad agosto, all'assemblea del primo, l'indirizzo pareva essere rimasto questo. Il campionato che comincia stasera da Pisa invece lo fa con il classico schema arbitrale a quartetto e con gli occhi degli uomini dell'Aia come unica misura della correttezza in campo. Non si esclude l'introduzione dalla seconda metà del campionato, da gennaio 2020 in poi, ma al momento non ci sono passi ufficiali in questa direzione. Da seguire in questo senso il progetto della sala Var unica in costruzione a Coverciano, che permetterebbe forse di abbattere i costi.



Portare il Var in ogni stadio della serie B rimane un'operazione ambiziosa e complicata e quello della spesa è forse l'aspetto in questo momento più delicato. A spanne una stagione con l'occhio delle telecamere puntate sul terreno di gioco potrebbe venire a costare 160mila euro a club. Più di quanto alcuni sponsor pagano per mettere il proprio logo sul davanti della maglia. C'è poi un discorso di fattibilità tecnica, visto che gli stadi sono spesso vecchi e architettonicamente poco razionali. Al "Picco" il problema si è risolto occupando il terrazzino di fronte alla tribuna centrale con una telecamera, per non essere impallati dagli "storici" pali di sostegno della copertura. Ma in altre città pare non basterebbe un po' di fantasia e di spirito di adattamento: ci vorrebbero lavori e di conseguenza accordi con la proprietà dello stadio (le municipalità) e poi burocrazie e permessi, e infine fondi. La certezza per adesso è che il Var in serie B sarà sicuramente ai prossimi playoff.