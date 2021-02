Sono tre i precedenti in casa con il Milan, battuto due volte

La Spezia - Sono quasi cento anni dal primo Spezia-Milan di campionato, giocato nel dicembre del 1921 nell'allora Prima Divisione organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana. Ultima stagione di Cesare Lovato prima del ritiro e unica da allenatore dello Spezia per l'ungherese Ferenc Molnar che poi avrebbe girato decine di panchine italiane. Finì 1-2 per gli ospiti in rimonta con la doppietta di Venerino Papa dopo il vantaggio su rigore di Mario Calzolari. In campo per i bianchi Latella, Maggiani, Caiti, Palmia, Cassanelli, Amadesi, Calzolari II, Rossetti II, Bergamino II, Dujardin e Rossi.



Nelle due stagioni successive la partita si giocò altre due volte. La stagione 1922/23 è quella del vagabondaggio dello Spezia da un campo all'altro a causa della squalifica del Picco per la "guerra civile" venuta fuori dopo la partita con il Genoa dell'anno precedente. Nell'aprile del '23 allora Spezia-Milan si gioca a Viareggio. Vincono gli aquilotti per 2-1 con reti di Rossi e Amadesi nel primo tempo e gol nel finale di Forneris.

In novembre invece il Picco è di nuovo abilitato ed il risultato non cambia. Vince lo Spezia per 2-1 con le reti di Orlando Tognotti (il minore dei fratelli) e Riccobaldi. Gol della speranza, neanche a dirlo, di Venerino Papa per il Milan. In campo per Joszef Violak vanno Latella, Semelli, Tognotti III, Rossetti I, Violak stesso, Conenna I, Amadesi, Frateschi, Riccobaldi, Rossetti II e Montesalice.