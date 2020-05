Sono arrivati i monopattini, fra i primi a provarli c'è anche l'aquilotto Nzola

La Spezia - In attesa di tornare a sfogare in campo forza e tocchi sotto porta con la ripresa del campionato, Mbala Nzola continua la sua avventura spezzina vivendo la città quotidianamente. Un'esperienza che l'attaccante francese fortemente voluto da mister Italiano racconta quasi quotidianamente sulla sua pagina Instagra. E ieri il giocatore non si è lasciato sfuggire l'occasione di provare uno dei trecento monopattini elettrici inaugurati in mattinata dalla giunta Peracchini.

Foto quella di Nzola che ha subito ricevuto like e commenti da tifosi, amici e compagni di squadra a testimonianza anche dell'unità di un gruppo che si appresta rituffarsi nel campionato con grande fiducia.