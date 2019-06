La Spezia - Cinque gol al primo campionato da professionista, Nicholas Pierini ha chiuso la sua avventura allo Spezia con uno score di tutto rispetto. Ventuno anni ad agosto, il viareggino dovrebbe essere girato in prestito in serie B anche per la prossima stagione dal Sassuolo che detiene il suo cartellino. Su di lui le attenzioni della Cremonese, club che ristrutturerà in profondità il reparto avanzato per cercare quei gol che sono mancati nell'annata appena conclusa.