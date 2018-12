Solo un affaticamento per Okereke, lo Spezia può sorridere

Potrebbe anche farcela per domenica contro il Palermo.

La Spezia - Solo un affaticamento muscolare quello patito da David Okereke nel secondo tempo di Perugia-Spezia. E' il responso sperato quello dei medici che oggi hanno valutato il problema al flessore alla gamba destra che ha costretto il nigeriano, autore di un assist, a uscire anzitempi nell'ultimo turno di campionato. Niente di rotto, neanche un allungamento, solo un fastidio dovuto al grande lavoro fisico fatto in campo.

Oggi Okereke ha accompagnato Gyasi alla conferenza stampa di ripresa e camminava effettivamente normalmente confessando come il dolore fosse quasi sparito. Non si esclude quindi che possa farcela per domenica contro il Palermo, anche se lo Spezia userà la massima prudenza per non rischiare un infortunio vero a quello che è il suo miglior realizzatore stagionale.