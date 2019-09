Solo nell'anno del fallimento lo Spezia era partito peggio

La Spezia - Se non ci fossero le sensazioni, basterebbero i numeri a raccontare di quanto sia difficile la situazione dello Spezia odierno. Per trovare una partenza in campionato più sciagurata di questa bisogna andare a 12 anni fa. E' l'ultimo anno della gestione di Pino Ruggeri, la stagione in cui i tifosi cercarono di comprarsi la squadra per salvarla da un fallimento che sarebbe comunque arrivato. Antonio Soda poté raccogliere un solo punto nelle prime cinque pareggiando in casa con il Modena alla terza e perdendo contro Albinoleffe, Bologna, Triestina e anche in questo caso Ascoli.

Oggi i punti sono quattro, ma con presupposti completamente differenti. In estate l'obiettivo dichiarato era migliorare i 51 punti fatti la scorsa stagione, fino a qualche sabato fa Guido Angelozzi parlava addirittura di serie A come "un sogno" non ancora tramontato. Bisognerà calarsi in una mentalità completamente diversa al più presto possibile.