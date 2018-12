Solo il difensivista Carpi non ha perso al "Curi" quest'anno

La Spezia - Il Perugia è la formazione regina dei rigori nella Lega B 2018/19, sia a favore che contro. Ne ha infatti calciati cinque come il Pescara e subiti quattro come Livorno, Brescia, Cosenza e Carpi. Proprio il Carpi è l'unica formazione uscita indenne dal “Curi” quest’anno, trovando la vittoria in contropiede nel finale come vuole il Castori-credo. Il Perugia per il resto è una macchina schiacciasassi in casa: i biancorossi hanno vinto 5 delle 6 partite di campionato disputate finora.