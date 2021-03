Soldini e Maserati, un nuovo record di velocità

La Spezia - Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 protagonisti di un nuovo record di velocità: 2 ore, 25 minuti e 44 secondi è stato infatti il tempo impiegato per percorrere la rotta Monaco-Saint Tropez. Un obiettivo sfidante raggiunto anche grazie all’eccellenza dei prodotti vernicianti di Boero YachtCoatings, con i quali è stato preparato il trimarano per questa importante occasione. Partiti dalla Spezia per un giro di test e allenamenti in Mediterraneo, Giovanni Soldini e il Team di Maserati Multi 70 sono arrivati a Monaco e hanno così deciso di tentare di migliorare il tempo di percorrenza fino a Saint Tropez, nonostante le condizioni meteo non perfette. Maserati ha raggiunto questo rilevante risultato dopo un refit totale eseguito durante il lungo periodo in cantiere, durato quasi quattro mesi, volto a garantire la massima funzionalità e sicurezza. Diversi i prodotti Boero YachtCoatings utilizzati, frutto di materie prime selezionate, formule in linea con le più recenti normative e processi produttivi a garanzia di una qualità costante. Nei prossimi giorni il Team italiano continuerà il suo giro di allenamenti in Mar Mediterraneo: il programma prevede, dopo una navigazione intorno alla Corsica, di risalire lungo la costa italiana per tornare alla Spezia, in modo da testare in tutte le condizioni di vento e andature tutte le migliorie apportate al trimarano.