Sofia Funaro campionessa d' Italia nella categoria "Chidren"

La Spezia - Trionfo spezzino sulle nevi di Val Sarrentino, provincia di Bolzano, ai Campionati Italiani di sci riservati alla categoria Children.

La giovane atleta Sofia Funaro, in forza allo storico sodalizio sportivo della nostra città Sci 21, s’aggiudica infatti la medaglia d’oro di supergigante sulle nevi dell’ Alto Adige: di fronte ad oltre 80 atlete selezionate, nel corso della stagione sportiva, tra le migliori dei vari circuiti regionali sia alpini che appenninici. La nostra è dunque campionessa italiana di supergigante Under 14, dunque a livello “Ragazzi”, essendo di classe 2005.

Dopo aver dominato la stagione sciistica in ambito regionale, coi tre titoli conseguiti in “superg”, slalom e gigante e dopo brillanti risultati nei trofei nazionali…la giovane atleta spezzina s’è dunque presentata all’appuntamento stagionale più importante; “regolando” le più forti sciatrici altoatesine e degli altri fortissimi comitati alpini.

La Funaro (pur sotto le insegne del Comitato Emiliano in quanto il 21 ha ufficialmente sede a Cerreto Laghi) ha vinto in 1.10.50, con 22 centesimi di vantaggio sulla bresciana Angelica Bettoni dello Skiing Asd, 74 sull’altoatesina Lina Stoll.

All’indomani del titolo italiano, Sofia ha chiuso altresì fra le prime dieci in slalom con prova purtroppo non perfetta, ma comunque in grado di garantirle il quinto posto nella classifica della combinata.

Grande soddisfazione all’interno del Club, con l’allenatrice Silvia Cilloni e il suo collaboratore Tommaso Poletti che centrano un prestigiosissimo traguardo, tanto più se valutato in base alle diverse condizioni di allenamento e pratica di una specialità che privilegia inevitabilmente i concorrenti alpini.