Sluga dalla panchina allo Spezia al debutto con la nazionale croata

La Spezia - La sfortuna di essere passato dallo Spezia nell'epoca di Leandro Chichizola rimane impresso in quello "0". Sono le presenze di Simon Sluga con la maglia dello Spezia, di cui è stato calciatore in prestito dal Rijeka nella stagione 15/16. Il croato era già dipinto ai tempi come un professionista esemplare che sarebbe stato titolare in qualsiasi altra squadra della serie B italiana. A 26 anni, dopo aver vinto uno scudetto in patria e una coppa nazionale, dopo aver giocato in Champions League e in Europa League, è arrivata per lui anche la gioia dell'esordio con la nazionale maggiore, vice campione del mondo. Ieri era è toccato a lui difendere la porta nell'amichevole persa con la Tunisia per 1-2. "Un onore", ha commentato il numero uno.