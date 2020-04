Slittano i lavori al Picco, rischio capienza ridotta

La Spezia - Ancora non c'è decisione in merito, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che l'aggiornamento delle licenze nazionali slitterà in avanti almeno di un anno. In particolare il capitolo che riguarda le infrastrutture, ovvero gli stadi. Impensabile anche solo immaginare entro pochi mesi gli impianti sportivi italiani diventare dei cantieri per conformarsi alle direttive più recenti che arrivano, a cascata, dalla UEFA alle leghe passando attraverso il filtro della FIGC. Impensabile per tanti motivi. Il primo è perché fondi, pubblici o privati che siano, spesi in questi capitoli, di questi tempi in cui si prepara una gravissima crisi economica, sarebbero un sacrilegio. Ma anche perché con tutta probabilità in estate gli stadi saranno occupati dai campionati, nel frattempo ripresi.

Così il Picco attenderà per avere i nuovi fari a led per l'illuminazione del campo e di conseguenza il piano triennale dei lavori partorito lo scorso settembre sarà rimandato a data da destinarsi. In pochi peraltro se ne accorgeranno sul breve periodo, visto che l'ipotesi più accreditata al momento è di giocare a porte chiuse (e magari in notturna per evitare il caldo) le partite che restano per concludere la stagione.



C'è di più. Perché per i tifosi non vi è neanche la certezza di poter tornare alla normalità del match day a partire dalla stagione 20/21. Anzi, ad ascoltare le parole degli infettivologi gli eventi di massa, sportivi e non, saranno gli ultimi a poter ottenere il lasciapassare dal comitato scientifico che fa da consulente al governo nell'emergenza sanitaria. E così il calcio dal vivo senza spettatori potrebbe arrivare a settembre e le misure di contenimento allentate solo gradualmente. Per esempio limitando la capienza degli stadi per alcuni mesi in modo da garantire il distanziamento sociale e garantendo l'accesso solo agli abbonati con posto assegnato.

Lo scenario potrebbe quindi essere di una rivoluzione "culturale" oltre che spaziale. Il divieto assoluto di assembramenti significa addio a tutto ciò che significa stare in curva. Nessuna macchia di ultras al centro, divieto di organizzare coreografie, gli stessi cori filtrati dalle mascherine rese obbligatorie. Senza pensare poi a come garantire l'assenza di rischio di contagio durante le file ai tornelli o nel frequentare gli stessi servizi igienici, che certo allo stadio Picco non sono proprio di moderna concezione.