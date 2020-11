La Spezia - Aveva esultato l'ultima volta contro il Livorno, è tornato a farlo contro il Pisa. Mario Situm segna ancora in Italia, a 4 anni e nove mesi dall'ultima volta. Ieri sera con la Reggina il primo sigillo della sua seconda avventura in serie B, rete che non è bastata ad evitare la rimonta dei toscani nel finale di partita. Ultimo gol con la maglia dello Spezia lo aveva messo a segno il 14 febbraio 2016 al Picco nella vittoria per 3-0 contro gli amaranto.