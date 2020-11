La Spezia - "Il Sassuolo in corsa per vincere lo scudetto? Per come gioca sì, poi non so se ci riuscirà, ci sono squadre più attrezzate ma per quello che ha dimostrato può lottare". Stimolato sul campionato e su una vice-capolista sicuramente inattesa, Sinisa Mihajlovic ha parole di stima per la squadra di De Zerbi: "Con noi sono riusciti a vincere una partita che magari non gli ricapiterà mai più, ma è una squadra che mette in difficoltà tutti”.