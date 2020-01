Simone Guerra trascina Di Carlo, il Vicenza allunga sugli inseguitori

La Spezia - I gol di Simone Guerra, una doppietta, mandando in orbita il Vicenza di Domenico Di Carlo che passa a Rimini per 3-1 continuando la marcia solitaria in vetta alla classifica e aumentando il vantaggio sul Carpi che ieri ha pareggiato 1-1 con il Padova. L'ex attaccante dello Spezia, decisivo nella finale di Coppa Italia di Lega Pro nel famoso anno del triplete, realizza il gol dell’1-0 sugli sviluppi di una punizione battuta velocemente da Pontisso.Si ripeterà poi al 42' per il 3-0 concretizzato al termine di un’ottima azione corale. Per Di Carlo altri tre punti che lo portano a +9 sul Carpi secondo in classifica.