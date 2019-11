Simone Del Corso verso i mondiali di pesca sportiva in Irlanda

La Spezia - Simone Del Corso 4° Assoluto al C.I. 2019 U21 di Surf Casting, stacca il biglietto per i Mondiali 2020 in Irlanda. E con questa saranno 5, le participazioni a Campionati Mondiali di Surf Casting Juniores e Giovanili, per Simone Del Corso, ventunenne portacolori del Team FI-Ma Chiavari -Colmic del Presidente Umberto Righi.

Con una ottima medaglia di...legno (4° posto assoluto) al Campionato Italiano di Surf Casting, Categoria U21, svoltisi a Marina di Grosseto dal 31 ottobre al 3 novembre, il Deivese, figlio d'arte, ha acquisito il diritto a far parte della Nazionale Italiana di categoria, che parteciperà nel prossimo ottobre 2020, sulle spiaggie Irlandesi, alla rassegna Mondiale.

La classifica finale è stata beffarda con Simone, in quanto avendo totalizzato 8 penalità nelle tre gare in programma, si era a piazzato, meritatamente, a pari merito con altri due concorrenti, subito dietro al Campione Italiano Sperandio Simone, della Società Sabaudia Surfcasting.

Con in ballo due posizioni da podio, Del Corso si è trovato catapultato al...4° posto, per via dei diversi “pesi” dei singoli piazzamenti. L'atleta della FI.MA Chiavari, sponsorizzata tecnicamente Colmic, ha inanellato infatti, un primo , un terzo ed un quarto posto in settore, portando alla misurazione ben 30 prede totali (nelle gare di surf casting, infatti si misurano le lunghezze delle prede, vive, che vengono immediatamente dopo la misurazione, rilasciate in mare, anziché pesarle a fine gara, uccidendole. Le lunghezze sono poi tradotte in punti, in base ad una tabella che tramite coefficente apposito per “tipologia” dei pesci pescati, rende molto simile al reale il peso presunto messo in classifica).

La fortuna, come le condizioni meteo delle gare (è piovuto molto nelle tre giornate di pesca, in Maremma, anche con robuste folate di vento) non sono state amiche del giovane Campione Deivese, ma il piazzamento lo ha premiato con la convocazione certa, in Nazionale, per rappresentare l'Italia ai mondiali Irlandesi del prossimo anno.

E per la quinta volta in 6 anni di attività agonistica, Simone si vestirà di Azzurro ad una manifestazione sportiva importantissima e di alto valore . Un “palmares” da Campione, che Del Corso merita con risultati di alta classifica Nazionale, ripetuti anche, nel piccolo, in sede Regionale e provinciale;infatti una settimana prima del Campionato Italiano, ha inanellato un primo di settore (secondo Assoluto di gara) alla 3° prova del Campionato Provinciale Ligure con gli atleti “Seniores”, risultato che, alla vigilia dell'ultima prova, lo vede in settima posizione provvisoria, in piena corsa (assieme a papà Massimiliano) per staccare un biglietto per la Rassegna Italiana 2020.

Fi.MA Chiavari e Del Corso Family sempre sul ...tetto della Liguria e dell'Italia dell'Agonismo pescatorio!