Silvia Sarni resta con la Cestistica spezzina

La Spezia - La nuova stagione della Cestistica Spezzina parte da una conferma. La prima giocatrice che vestirà la canotta bianconera anche l'anno prossimo è Silvia Sarni: la società spezzina comunica con piacere che la pivot pugliese - dopo lo scorso straordinario campionato che l'ha consacrata nell'élite della serie A2 - ha sottoscritto un rinnovo biennale, diventando così di fatto il primo rinforzo per la stagione 2019-2020, il primo tassello di un puzzle che si completerà sempre di più nel corso di questa estate. "Ho deciso di rimane in bianconero perchè mi sono trovata bene con la squadra, l’allenatore e società. – esordisce Sarni - Il percorso che abbiamo intrapreso in questa stagione mi è piaciuto e ho visto crescere la squadra nonostante fosse molto giovane e forse anche un po' inesperta. – poi il pensiero va al prossimo campionato - Per la prossima stagione spero che riusciremo a fare bene come quest’anno, abbiamo dimostrato di riuscire a giocare bene facendo gruppo. Credo che dovremmo ancora crescere un po' di più rispetto a quest’anno, i presupposti ci sono tutti. Aspettiamo gli innesti che arriveranno e poi ad agosto incominceremo a lavorare per iniziare una nuova stagione".

"A Silvia vanno i più sinceri e migliori auguri per il prosieguo di questa avventura in bianconero - si legge in una nota della società -. Sarni è la prima conferma della Cestistica che stà definendo gli altri rinnovi di contratto che andranno nell’ottica di un chiaro segnale delle ambizioni di confermarsi nelle zone alte della classifica generale dopo aver vinto la regoular season nell’ultima stagione.