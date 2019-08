Si torna a pescare in Spagna, Angelozzi chiude per Salva Ferrer

La Spezia - Un altro investimento internazionale alle porte per lo Spezia. Guido Angelozzi è pronto a staccare un assegno da 500mila euro per pagare la clausola rescissoria del 21enne spagnolo Salva Ferrer. La notizia arriva dal Diari de Tarragona e trova conferme in queste ore. Sarebbe lui il calciatore scelto per sostituire il partente Filippo De Col, per cui l'Ascoli sembra ormai aver superato la concorrenza di Pordenone e Chievo. Catalano di Martorell, classe 1998, Salva è reduce da un campionato in cui si è messo in luce con il Gimnàstic de Tarragona nella Liga2.

Difensore centrale e terzino destro, ha rinnovato il suo contratto nel gennaio scorso fino al 2021 dopo un girone di andata molto positivo. Prodotto delle giovanili del CF Damm, club che ha fatto spesso da serbatoio per il Barcellona, era curiosamente finito tra i giocatori attenzionati dal Castilla, ovvero il club B del Real Madrid. Alla fine è arrivato lo Spezia, capace di poter coprire la cifra, non di poco conto, della clausola rescissoria. Si giocherà una maglia da titolare con Vignali.