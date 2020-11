La Spezia - Sarà la Roma l'avversaria degli ottavi di Coppa Italia per lo Spezia. La vittoria contro il Bologna spedisce gli aquilotti all'Olimpico proprio come nel 2015, quando la squadra di Mimmo Di Carlo riuscì nell'impresa di eliminare i campioni di Rudi Garcia. Ricordi dolci per i tifosi aquilotti, che difficilmente questa volta potranno esserci. Si gioca attorno al 13 gennaio, il programma sarà comunicato più avanti.