Si torna a Cagliari, nel 2016 il blitz firmato da Calaiò e Piccolo

La Spezia - Fu il dodicesimo risultato utile in tredici partite quello del 2 aprile 2016. Vittoria di prestigio quella dello Spezia di Mimmo Di Carlo sul campo del Cagliari, lanciato verso la promozione in serie A ma in quel periodo non particolarmente brillante. Le reti di Calaiò e Piccolo nel secondo tempo, dopo le solite parate di Chichizola che avevano sventato gli assalti dei padroni di casa trascinati da Diego Farias, che domenica la giocherà a parti invertite. IN campo Chichizola, De Col, Valentini, Terzi (77'Juande), Migliore, Sciaudone, Errasti,

Pulzetti (70'Canadjija), Catellani (83' Crocchianti), Calaiò e Piccolo.

Sono otto i precedenti in campionato, sei in serie B e due in serie C. Successo esterno che è arrivato tre volte in totale. Nel 1947 Cagliari-Spezia aprì alla prima giornata ed i ragazzi di Ottavio Barbieri trovarono un rotondo 2-4 con reti di Amenta (2), Rostagno e Torti. La sconfitta più pesante risale invece al 31 marzo del 1935: 3-0 con reti di Binello, Subinaghi e Lombatti. Wilmos Wilhelm mandò in campo Baratti, Farina, Santillo II, Andrei, Cattaneo, Langella I, Scarabello, Benassi, Sabbatini, Marchina e Salati. Allenatore dei sardi era Ferenc Molnar che aveva iniziato proprio dallo Spezia quindi anni prima.





Cagliari-Spezia 1-2 (2016)