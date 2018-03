Si recupera Perugia-Brescia, gli umbri possono scavalcare lo Spezia

La Spezia - Martedì 6 marzo è la prima giornata di recuperi in serie B dopo il maltempo di due settimane fa che ha fatto saltare diverse partite. In campo Cesena-Pro Vercelli si contendono tre punti fondamentali in ottica salvezza, con i romagnoli che potrebbero uscire dalla zona rossa in caso di vittoria. Si sfideranno anche Perugia e Brescia ed è questa una partita da seguire per gli aquilotti. In caso di vittoria gli umbri potrebbero infatti scavalcare lo Spezia che in questo momento li sopravanza di due punti in nona posizione. Perugia che avrebbe un'altra partita da recuperare a quel punto, proprio come gli uomini di Gallo.