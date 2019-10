Si muovono tutte in fondo alla classifica, poker Juve Stabia

La Spezia - Finisce 1-1 il secondo match tra neopromosse in programma in questo turno della Serie BKT. I padroni di casa dell’ex Boscaglia trovano il vantaggio sul finire della prima frazione con De Luca, tra i migliori fra i liguri. Nella ripresa arriva la reazione dei siciliani che riescono a trovare il pareggio con un rigore trasformato da Taugourdeau. Lo stesso centrocampista granata sfiora la doppietta personale ma un grande Contini devia sulla traversa un bolide dalla distanza. Ancora De Luca potrebbe riportare avanti i suoi verso la fine ma anche in questo caso la mira non è precisa e il risultato non cambia.



Dopo il successo di Trapani, la Juve Stabia continua a sorridere grazie ad un grande primo tempo contro il Pordenone, sconfitto 4-2 al termine di un match piacevole e ricco di emozioni. Le “vespe” siglano il poker già nella prima frazione grazie a Mezavilla, Forte, Calvano e Canotto e il gol neroverde, per il momentaneo 1-1, siglato da Misuraca, rende meno amaro il passivo per i friulani. Nella ripresa la squadra di Tesser prova a riaprire il match ma i campani contengono. Arriva tuttavia nel finale il gol del definitivo 4-2 con un’autorete di Calò.



Il Venezia di Dionisi sfata il tabù del Penzo e conquista il primo bottino pieno stagionale infliggendo una battuta d’arresto alla Salernitana del festeggiatissimo ex Gian Piero Ventura. E un ex la decide, sul finire del primo tempo, ovvero il veneziano Bocalon, caparbio e lucido nel battere Micai con una precisa conclusione in corsa. I granata e i numerosi tifosi al seguito, circa un migliaio, possono recriminare per una buona mezz’ora iniziale (clamorosa traversa dopo 4' e occasionissima al 32', sempre protagonista Giannetti) ma i padroni di casa si confermano una delle squadre più in forma del torneo, con una difesa impermeabile, un centrocampo di sostanza con Zuculini leader indiscusso e un Bocalon ritrovato anche dal punto di vista realizzativo.