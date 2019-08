Si inizia a Cittadella e si conclude a Salerno

Ad Ascoli nasce il calendario della serie B 19/20. Inizio non facile in trasferta per lo Spezia di Vincenzo Italiano. Pisa. Livorno e Virtus Entella dalla dodicesima in poi.

La Spezia - Cittadella-Spezia, la serie B 19/20 si aprirà con la stessa avversaria con cui si era chiusa la scorsa stagione. I veneti, che hanno eliminato gli aquilotti nei playoff 18/19, tengono a battesimo i bianchi di Vincenzo Italiano il 24 agosto prossimo. Allo Spezia tocca iniziare in trasferta ancora una volta il campionato, così come successo l'anno scorso al "Penzo" di Venezia. Alla seconda giornata l'esordio al "Picco" contro il Crotone di Giovanni Stroppa, reduce da un mercato importante e candidata al salto di categoria. Al terzo turno una delle trasferte più lontane, quella di Pordenone per affrontare la simpatica matricola neroverde. A seguire Perugia in casa, la trasferta di Ascoli e poi doppio impegno al "Picco" contro Trapani e Benevento. Le partite di campanile tutte verso la fine: Pisa-Spezia alla 12esima, Spezia-Livorno alla 15esima e Virtus Entella-Spezia alla 18esima. Ultima giornata del girone d'andata contro la Salernitana al "Picco", questo significa che il campionato aquilotto terminerà all'Arechi.



Il calendario dello Spezia

1. Cittadella-Spezia (24 ago - 18 gen)

2. Spezia-Crotone (31 ago - 25 gen)

3. Pordenone-Spezia (14 set - 1° feb)

4. Spezia-Perugia (17 set - 8 feb)

5. Ascoli-Spezia (24 set-15 feb)

6. Spezia-Trapani (28 set - 22 feb)

7. Spezia-Benevento (5 ott - 28 feb)

8. Pescara-Spezia (19 ott - 3 mar)

9. Spezia-Juve Stabia (26 ott - 7 mar)

10. Empoli-Spezia (29 ott - 14 mar)

11. Spezia-Chievo (2 nov - 21 mar)

12. Pisa-Spezia (9 nov - 4 apr)

13. Spezia-Frosinone (23 nov - 13 apr)

14. Cosenza-Spezia (30 nov - 17 apr)

15. Spezia-Livorno (7 dic - 21 apr)

16. Venezia-Spezia (16 dic - 25 apr)

17. Spezia-Cremonese (21 dic - 2 mag)

18. Virtus Entella-Spezia (26 dic - 9 mag)

19. Spezia-Salernitana (29 dic - 14 mag)



Le date. L’88a edizione del campionato della Serie BKT inizia sabato 24 agosto, con un anticipo (che coincide con l’Opening Day) venerdì 23, e si chiude giovedì 14 maggio 2020. Prevede quattro turni infrasettimanali: martedì 24 settembre, martedì 29 ottobre, martedì 3 marzo, martedì 21 aprile. Si gioca anche a Pasquetta lunedì 13 aprile. Confermato il format natalizio che ha riscontrato grande successo sia a livello di pubblico che di spettacolo sportivo: dopo la giornata del 21 dicembre si va in campo per il boxing day, il 26 dicembre, e domenica 29 dicembre, mentre la sosta invernale è prevista dal 30 dicembre al 18 gennaio 2020 quando partirà il girone di ritorno.



Premio. C'è Beppe Mastinu a ritirare il premio disciplina per lo Spezia, squadra meno sanzionata dello scorso campionato. "Speriamo di ripeterci, vogliamo essere esempio per i più piccoli e questo è qualcosa che ci motiva a comportarci sempre in maniera consona", dice l'attaccante.