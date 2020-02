Si gioca per il secondo posto, o forse per divertirsi

La Spezia - La classifica avulsa garantirebbe il secondo posto allo Spezia in caso di vittoria martedì sera. Italiano ed i suoi si rimettono in pari con il resto del campionato recuperando la partita persa sotto Natale contro la Cremonese e lo fanno da una posizione di classifica impensabile solo tre mesi fa. La pazza classifica, in cui tutte aspettano tranne il Benevento, cerca qualcuno che sgrani il gruppone compatto delle inseguitrici. Gli aquilotti possono essere parte di un trio in cui ci sono oggi Crotone e Frosinone. La squadra più giovane del campionato nell’empireo delle “paracadutate”.



Prima però c’è da battere l’unica non retrocessa che tiene il passo dei monte ingaggi di chi ha la ricca eredità della serie A, da mettere sul tavolo di una serie B che a livello di equilibrio finanziario è ancora incompiuta. Il turnover atteso potrebbe mettere in primo piano pezzi da novanta della rosa. Federico Ricci, sicuro di una maglia, rischia di trovarsi al fianco Galabinov in modo da far rifiatare Nzola. Il bulgaro non ne gioca una da titolare da fine estate, recuperarlo per come gli spezzini lo hanno conosciuto quasi solo da avversario sarebbe fondamentale. Sulla sinistra probabile tandem Bidaoui-Di Gaudio per accompagnare entrambi alla forma migliore e non far rimpiangere il Gyasi stratosferico del 2020.

Erlic salta di sicuro questa e probabilmente anche la prossima. Lui e Ragusa svolgeranno esami medici entro domani, ma è l’attaccante a preoccupare di più per come si è manifestato l’infortunio. In ogni caso Terzi è pronto. In mezzo torna Maggiore mentre un Bartolomei extra large potrebbe dare il cambio a Matteo Ricci in regia. Insomma, è davanti che dovrebbero esserci le maggiori novità.



In città si torna parlare di calcio come non succedeva da un po’. Uno stadio che un mese fa si spaccava, in verità con sproporzione netta a favore degli ottimisti, sulla contestazione alla proprietà e che oggi può accarezzare il sogno di chiudere la serata in zona promozione diretta. Obiettivo più volte sfuggito in questi anni comunque straordinari. In ogni caso al massimo una vittoria di tappa. Qui c’è ancora da guadagnare la salvezza. Ma intanto si può anche andare al campo per lasciarsi emozionare senza pretendere di prevedere il futuro, di cui pare valere la pena parlare solo se son presagi neri. Divertirsi per novanta minuti è il vero anticonformismo.



Andrea Bonatti